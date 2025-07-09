ЕСПЧ отклонил ходатайство Ле Пен об отмене решения суда

Ходатайство лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" было подано в Европейский суд по правам человека 8 июля

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен об отмене решения парижского суда, лишившего ее права участвовать в выборах. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

"Суд отклонил данный протест, поскольку не установлено наличие непосредственной угрозы нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека", - отмечается в документе.

Ходатайство Ле Пен было подано в ЕСПЧ 8 июля.

Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Эта мера не распространяется только на действующий депутатский мандат в Национальном собрании (нижней палате парламента), тогда как остальные выборные должности она должна покинуть.

Приговор парижского суда лишает Ле Пен возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Сама Ле Пен назвала решение суда политическим и подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Как ожидается, апелляционный пересмотр дела может завершиться летом 2026 года.

В поддержку Ле Пен выступили ряд европейских лидеров, в частности премьер-министры Венгрии и Италии Виктор Орбан и Джорджа Мелони. Мелони заявила, что приговор в отношении Ле Пен нарушает демократические права миллионов граждан. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, занимающий в правительстве посты вице-премьера и министра инфраструктуры, назвал решение французских судей "объявлением войны со стороны Брюсселя" и попыткой ущемления демократии.