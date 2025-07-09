В Белоруссии решили вопросы по созданию подразделений, оснащенных "Орешником"

Начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко уточнил, что эти вопросы касались логистики, формирования и развития подразделений

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Все вопросы по созданию в Белоруссии подразделений, оснащенных ракетными комплексами "Орешник", уже решены. Об этом сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

"Сегодня все вопросы логистические, все вопросы по созданию, формированию и развитию подразделений, оснащенных "Орешниками", у нас решены", - сказал он в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

1 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплекс "Орешник" появится в республике, его разместят к концу года. По словам главы государства, когда "Орешник" будет размещен в Белоруссии, не надо будет никому бояться, что страна, обладая ядерным оружием, готова нанести удар.

По итогам состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Москва и Минск утвердили общую концепцию безопасности и заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ. Лукашенко после совещания сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Путин отметил, что комплекс "Орешник" можно будет передать Белоруссии во второй половине 2025 года.