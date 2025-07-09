Постпред Израиля при ООН отверг обвинения в геноциде в отношении палестинцев в Газе

Согласно последним сведениям Министерства здравоохранения Газы, в общей сложности в ходе боевых действий в Газе погибли более 57,5 тыс. палестинцев и почти 136,9 тыс. были ранены

ЖЕНЕВА, 9 июля. /ТАСС/. Израиль не совершает геноцид, а данные, согласно которым число жертв в секторе Газа приближается к 60 тыс., не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Израиля при ООН в Женеве Даниэль Мерон.

"Во-первых, Израиль нигде не совершает геноцид. Мы не являемся страной, совершающей геноцид. <...>. Во-вторых, я отвергаю цифры, которые вы привели", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, каким моральным авторитетом обладает Израиль на фоне того, что число жертв от геноцида Израиля в палестинском анклаве приближается к 60 тыс.

Дискуссия имела место на встрече, посвященной докладу независимых израильских экспертов касательно применения радикальной палестинской группировкой ХАМАС сексуализированного насилия в отношении жертв атак 7 октября 2023 года в Израиле, а также удерживаемых радикалами израильских заложников. Доклад основан на показаниях 15 возвратившихся заложников и 17 очевидцев. Авторы проекта под названием "Дина" стремятся привлечь к ответственности виновных в преступлениях 7 октября, которые, по их оценкам, осуществлялись "в рамках кампании геноцида".

Согласно последним сведениям Министерства здравоохранения Газы, в общей сложности в ходе боевых действий в Газе погибли более 57,5 тыс. палестинцев и почти 136,9 тыс. были ранены.

По данным газеты The Times of Israel, ХАМАС по-прежнему удерживает 49 из 251 израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года. По оценкам израильских властей, 20 из них еще живы, состояние еще двух вызывает серьезную обеспокоенность. Издание напоминает, что с начала военных действий ХАМАС освободил 140 заложников. Израильские военные спасли восьмерых из плена и обнаружили тела еще 49 человек в Газе.