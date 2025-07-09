Стармер и Макрон высказались за углубление сотрудничества по Украине и миграции

Премьер-министр Великобритании и президент Франции также обсудили острую для Лондона тему нелегальных мигрантов, которые на лодках пересекают пролив Ла-Манш из Франции в Англию

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон высказались за укрепление сотрудничества двух стран, в том числе по поддержке Украины. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы правительства Соединенного Королевства по итогам его встречи с французским лидером.

Макрон находится в Великобритании с государственным визитом.

"Они выразили желание еще больше углубить партнерство - от совместного лидерства в поддержке Украины до укрепления оборонного сотрудничества и усиления объемов двусторонней торговли и инвестиций", - отмечается в заявлении.

Стармер и Макрон также обсудили острую для Лондона тему нелегальных мигрантов, которые на лодках пересекают пролив Ла-Манш из Франции в Англию. Как отмечается, лидеры двух стран договорились решать эту проблему сообща, так как, будучи "общим приоритетом", она "требует общих решений". "Оба лидера согласились с необходимостью двигаться дальше и добиваться прогресса в поиске новых и инновационных решений, включая новый сдерживающий механизм, способный разрушить бизнес-модель преступных группировок", осуществляющих перевозки нелегалов через Ла-Манш, отмечается в заявлении.

Как заметили на Даунинг-стрит, эти темы будут обсуждены во время 37-го британско-французского саммита. Он запланирован на утро 10 июля. По его завершении на базе Нортвуд недалеко от Лондона в режиме видеоконференции пройдет встреча участников так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине. Стармер и Макрон примут в ней участие лично, после чего проведут пресс-конференцию.

Ранее посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что планы Лондона и Парижа по созданию так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине превратились в еще один клуб друзей Киева, после чего ажиотаж вокруг этого проекта схлынул.