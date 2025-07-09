Орбан: для урегулирования конфликта на Украине нужна встреча Путина с Трампом

Премьер-министр Венгрии считает, что в случае личной встречи между лидерами России и США прекращение огня на Украине может быть достигнуто "очень быстро"

БУДАПЕШТ, 9 июля. /ТАСС/. Конфликт на Украине может быть быстро урегулирован только при условии личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, причем одних телефонных разговоров между ними для этого будет недостаточно. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota, приуроченному к первой годовщине создания межпартийного объединения "Патриоты Европы" и одноименной правоконсервативной фракции в Европарламенте.

"Уверен, что прекращение огня и мир [на Украине] будут достигнуты, если состоится личная встреча российского и американского президентов. А телефон здесь не поможет", - заявил глава правительства, добавив, что говорит это "как старый лис", ставший свидетелем многих событий в мировой политике и дипломатии.

Он считает, что в случае личной встречи между лидерами России и США прекращение огня на Украине может быть достигнуто "очень быстро", а в противном случае военные действия будут продолжаться "еще много месяцев".