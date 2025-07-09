Рубио: Европа должна позволить фирмам США бороться за ее военные контракты

По словам госсекретаря США, совокупный военный потенциал Европы после окончания холодной войны неуклонно деградировал, достигнув точки практически полного бессилия

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от Европы предоставить американскому военно-промышленному комплексу возможность бороться за ее оборонные контракты.

В опубликованной на страницах газеты USA Today авторской колонке он выразил мнение, что Организация Североатлантического договора (НАТО) теперь намного лучше приспособлена для того, чтобы "проецировать военную, дипломатическую и экономическую мощь" и чтобы "предотвращать войны в будущем". "Выражаясь деловым языком, НАТО до недавних пор представляла собой "неэффективный актив". Теперь она превращается в одно из ключевых конкурентных преимуществ Соединенных Штатов. Однако для достижения полной силы требуется проделать дальнейшую работу", - считает Рубио.

"Начнем с того, что США являются единственной страной мира, компании которой полностью способны адекватно удовлетворить военные потребности Европы. Соответственно, союзники по НАТО должны позволить американским фирмам конкурировать [с европейскими] за военные контракты. Кроме того, союзники должны восстановить долго игнорировавшиеся средства, в том числе касающиеся переброски по воздуху, противовоздушной обороны, артиллерии, а также командования и управления", - убежден глава внешнеполитического ведомства.

"Исчерпание скудных оружейных запасов Европы в процессе оказания помощи Украине перед лицом российской агрессии ознаменовало конец десятилетий скряжничества союзников", - утверждает Рубио. С его точки зрения, "совокупный военный потенциал Европы после окончания холодной войны неуклонно деградировал, достигнув точки практически полного бессилия". Однако нынешний президент США Дональд Трамп переломил эту тенденцию, прежде всего за счет требования к членам НАТО резко увеличить военные расходы, полагает Рубио.

Как говорится в итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге, состоявшегося в конце июня, члены альянса обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные потребности, а также в связанные с обороной и безопасностью расходы к 2035 году, чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств. В рамках этих затрат, как уточняется в документе, участники альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП "на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО" и вплоть до 1,5% ВВП "для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы".