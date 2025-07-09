Глава МИД Израиля назвал "достижимой" сделку по Газе

В ходе встречи с президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом Гидеон Саар затронул тему переговоров по вопросу освобождения заложников, которые проходят в Дохе

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Глава израильского МИД Гидеон Саар считает "достижимой" сделку по урегулированию в секторе Газа, предусматривающую освобождение заложников и прекращение огня. Соответствующее заявление он сделал на встрече в Вене с президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"В ходе встречи Саар затронул тему переговоров по вопросу освобождения заложников, которые проходят в Дохе. Саар заявил, что Израиль серьезно настроен на заключение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня и считает такое соглашение достижимым", - говорится в заявлении.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.