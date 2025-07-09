Трамп заявил о намерении США способствовать примирению в Ливии

Президент США добавил, что его администрация "привержена укреплению дружеских отношений в Африке посредством усилий в сфере экономического развития"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены предпринимать усилия по национальному примирению в Ливии и Судане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы собираемся способствовать примирению в таких странах, как Судан, где есть много проблем, Ливия и других ", - сказал он на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.

Трамп добавил, что его администрация "привержена укреплению дружеских отношений в Африке посредством усилий в сфере экономического развития".

В Ливии после военной операции НАТО действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой - находится в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палаты представителей - изначально базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт. Им руководит Усама Хаммад.

После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не проведены. Вооруженные формирования Ливии, связанные с конфликтующими политическими силами, нередко вступают в открытое противостояние, которое оборачивается многочисленными жертвами.