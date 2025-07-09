Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана провести досрочные выборы президента

Президент Турции бежит от выборов и народа, заявил Озгюр Озель

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Глава основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель вновь предложил провести в ноябре в республике досрочные президентские выборы. Он назвал это хорошим предложением действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который, по его словам, может выдвигаться на новый срок только в случае проведения досрочных выборов.

Эрдоган, выступая в среду в парламенте, в ответ на призывы оппозиции провести 2 ноября досрочные всеобщие выборы заявил, что их в повестке правительства нет и выборы, как это изначально предусмотрено, пройдут в 2028 году.

"Эрдоган бежит от выборов, бежит от народа. 2 ноября исполняется 2,5 года с момента его избрания на пятилетний срок. По его истечении ты [Эрдоган] не сможешь быть кандидатом [в президенты]. Смотри, какое хорошее предложение я делаю - провести выборы через 2,5 года. 2,5 года от вас и столько же - от меня. Не упускай этот шанс", - сказал журналистам лидер НРП.

Он добавил, что у оппозиции уже есть свой кандидат в президенты, имея в виду арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Ранее Озель сообщал, что оппозиция собрала свыше 20 млн подписей в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты.

Эрдоган впервые стал президентом Турции в 2014 году. В 2017 году были приняты поправки к конституции, которые ввели президентскую систему правления, обнулив для Эрдогана количество его президентских сроков. Он был снова избран на высший пост на выборах в 2018 и 2023 годах. В 2028 году, когда должны пройти следующие плановые выборы, истечет срок его полномочий. Главный советник турецкого президента по правовым вопросам Мехмет Учум сообщал, что Эрдоган может баллотироваться на новый срок без принятия новой конституции либо внесения поправок в действующую. Для этого, по его мнению, необходимо принятие парламентом решения о проведении досрочных выборов в последнем квартале 2027 года.