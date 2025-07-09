Трамп: США изучат запрос Киева поставить еще одну систему Patriot

Придется рассмотреть это, заявил американский лидер

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассмотрят запрос Украины на поставку Киеву дополнительного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, однако речь идет о весьма дорогостоящей военной технике. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Они [власти в Киеве] попросили это. Они [ЗРК Patriot] действительно очень редкие, потому что много [таких] систем было [уже ранее] отправлено на Украину <…>. Нам придется рассмотреть это. Очень, очень дорогостоящая система», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.

«Жаль, что нам приходится тратить так много денег на войну, которой никогда бы не было, если бы я был президентом», — добавил он. «Мы рассматриваем это», — подчеркнул Трамп, говоря о возможности отправки системы, и вновь заострил внимание на ее высокой стоимости. Говоря о ситуации на Украине, американский лидер отметил: «Я давал понять, что недоволен происходящим». «Это следует прекратить», — сказал он, имея в виду боевые действия.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность передать Киеву еще один комплекс Patriot. По сведениям издания, Белый дом запросил у Пентагона информацию о возможности направить Украине дополнительную военную помощь. Кроме того, американские чиновники выясняют, смогут ли другие западные страны также передать Украине комплексы противовоздушной обороны.

2 июля газета The New York Times информировала, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки.

Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп сообщил, что Вашингтон направит Киеву «еще некоторое количество оружия». По его словам, речь идет «преимущественно об оборонительном» вооружении.