Додон назвал решение Румынии запретить въезд мэру Кишинева деградацией ЕС

Это серьезный и тревожный сигнал, заявил бывший президент Молдавии

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Решение властей Румынии запретить въезд мэру Кишинева Иону Чебану - свидетельство глубокой деградации демократии, свободы и прав человека в Евросоюзе. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"То, что произошло сегодня, - это серьезный и тревожный сигнал. Это свидетельствует о глубокой деградации демократии, свободы и прав человека в Европейском союзе. Идеал ЕС - миф, который окончательно разрушен. Злоупотребление, допущенное в отношении генерального мэра Иона Чебана и других граждан Молдовы, - еще одно доказательство того, что Европейский союз уже давно перестал быть тем, чем он когда-то был", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что уже несколько лет граждане Молдавии задаются вопросом, как европейские чиновники могут спокойно взирать на цензуру, диктатуру и политические репрессии, осуществляемые режимом президента республики Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

"Сегодня становится очевидно, что подобные практики - не отклонение, а отражение ментальности и методов действия западных структур власти. Каждый акт злоупотребления со стороны режима ПДС против оппозиции получал и продолжает получать молчаливую или явную поддержку в кабинетах Брюсселя и других западных столиц", - отметил Додон. Он напомнил, как в ЕС аннулируют неугодные выборы, подавляют суверенитет, вводят цензуру, вмешиваются в избирательные процессы, преследуют оппозиционных политиков и ведут себя вызывающе, агрессивно и диктаторски по отношению к странам из своей зоны влияния.

Ранее МИД Румынии сообщил, что из "соображений национальной безопасности приняты меры по запрету въезда на национальную территорию господина Иона Чебана и еще двух граждан Республики Молдова". Со своей стороны, Центральная избирательная комиссия Молдавии заявила, что планирует приостановить деятельность ряда партий перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент.

Подавление оппозиции

Как свидетельствует проведенный в июне опрос социологической компании IMAS, наибольшие шансы победить на выборах имеет блок оппозиционных левых партий, переговоры о формировании которого ведут социалисты, Партия коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Вместе с ними в парламент проходят правящая ПДС, рейтинг которой в последнее время снижается из-за провалов в управлении страной, а также блок оппозиционных проевропейских партий "Альтернатива", который возглавили Чебан, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, а также экс-премьер Ион Кику и лидеры партии "Гражданский конгресс". Шансы пройти в парламент есть также у блока "Победа" и "Нашей партии".

Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов своему сопернику - выдвинутому социалистами Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.