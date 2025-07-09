Польша приобрела 18 радаров для наблюдения за побережьем Балтики и границей с РФ

Речь идет о радарах обзора поверхности, производимых на базе израильского ELM-2238/X STAR X

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Польша закупила 18 многоцелевых радаров обзора поверхности, производимых на базе израильского радара ELM-2238/X STAR X, они будут использоваться для наблюдения за Балтийским побережьем и границей с Калининградской областью РФ.

"9 июля 2025 года был подписан контракт на поставку береговых радаров наблюдения за водной поверхностью и за низколетящими целями. Предметом контракта, заключенного между Государственным казначейством - Агентством по вооружениям и консорциумом, в который входят [польская компания] KenBIT и [израильская] ELTA SYSTEMS LTD., является поставка в общей сложности 18 береговых радаров для наблюдения за водной поверхностью и низколетящими целями на базе радара ELM-2238X STAR-X израильского производства", - говорится в заявлении на сайте польской армии. Стоимость контракта составила 430 млн польских злотых ($118,5 млн), поставки будут осуществляться с 2027 по 2030 годы.

Как подчеркнул присутствовавший на подписании контракта глава польского Минобороны, помимо польского побережья Балтики, система будет действовать "в районе "Восточного щита" (система защитных сооружений на восточной границе Польши - прим. ТАСС) и границы с Калининградской областью РФ".