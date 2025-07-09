The Times: ВСУ не хватит 10 ракет для Patriot даже для отражения одной атаки

Отправка 10 ракет-перехватчиков не поможет Киеву, уверен старший офицер ВВС Украины

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Отправка 10 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot не поможет Киеву, поскольку их будет недостаточно даже для того, чтобы отразить одну атаку. Об этом заявил старший офицер ВВС Украины британской газете The Times.

"Если они действительно пришлют нам десять [ракет], это будет похоже на глупую шутку" - сказал он.

Ранее военный аналитик, главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани заявил в интервью газете Il Fatto, что Patriot не изменит хода конфликта на Украине из-за значительного преимущества военного оснащения РФ. Он отметил, что по его наблюдениям, российские силы уничтожили два комплекса Patriot, и "если они были заряжены - это восемь ракет за несколько минут".

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление поставок со стороны США оружия киевскому режиму не поспособствует урегулированию конфликта дипломатическим путем, предстоит еще оценить последствия данного решения американской стороны.