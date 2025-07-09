Трамп не выяснял, кто принимал решение о приостановке поставок Украине

Американский лидер добавил, что "будет оповещен первым" о каком-либо решении по поставкам американских вооружений Киеву

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не занимался расследованием того, кто именно ранее принял решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву.

"Я об этом не думал, потому что мы изучаем вопрос Украины и боеприпасов прямо сейчас, не углублялся в этот вопрос", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.

Американский лидер добавил, что "будет оповещен первым" о каком-либо решении по поставкам американских вооружений Киеву. "На самом деле, скорее всего, я отдам приказ, но я еще этого не сделал", - указал он.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что решение Пентагона о приостановке военной помощи Украине застало американского лидера врасплох. По информации агентства, Трамп был разочарован отсутствием "должной координации" между оборонным ведомством и Белым домом. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уильсон заявила AP, что сообщения об отсутствии консультаций между главой Минобороны США Питом Хегсетом и президентом не соответствуют действительности.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки.

Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях.