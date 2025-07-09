Дуда: Польша не требует международного признания Волынской резни геноцидом

Стране не нужны компенсации, заявил президент республики, обращаясь к украинской общественности

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Польша не требует международного признания геноцидом событий Волынской резни, совершенной боевиками ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ) на западе современной Украины в 1943 году. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда.

"Я всегда подчеркиваю - мы не ожидаем международного признания геноцидом [событий Волынской резни]", - отметил Дуда в интервью ряду консервативных блогеров, трансляция велась в YouTube-канале Nowy Ład. "Не бойтесь, нам не нужны компенсации", - обратился Дуда к украинской общественности.