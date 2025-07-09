Трамп: экс-главы спецслужб США Бреннан и Коми должны заплатить за бесчестность

Президент США также заверил, что не располагает никакой дополнительной информацией относительно происходящего с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за свою бесчестность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Скажу вам: они очень бесчестные люди. Думаю, они страшно нечисты на руку. И, возможно, они должны за это заплатить", - сказал глава американской администрации, отвечая на вопросы журналистов на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме. Трамп комментировал вопрос о том, должны ли Бреннан и Коми, по его мнению, в конечном счете оказаться в тюрьме. "Считаю, что они действительно бесчестные люди. Так что будь что будет", - отметил президент.

Он также заверил, что не располагает никакой дополнительной информацией относительно происходящего с Бреннаном и Коми. "Я об этом ничего не знаю кроме того, что прочитал сегодня", - утверждал президент.

Как передал во вторник телеканал Fox News со ссылкой на источники в Министерстве юстиции - Генеральной прокуратуре США, в отношении Бреннана и Коми начато уголовное расследование. Ведет это разбирательство ФБР.

Рассматривается вопрос о том, были ли в свое время совершены правонарушения при изучении связей Дональда Трампа с Россией, а также якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года. ФБР изучит в том числе возможную дачу Бреннаном и Коми ложных показаний в Конгрессе США. Нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал главе ФБР Кэшу Пателу свидетельства нарушений, которые допускал Бреннан. Федеральное бюро расследований предполагает, что Бреннан и Коми могли вступить в преступный сговор.

Признания ЦРУ

Газета New York Post опубликовала 2 июля отчет Директората анализа ЦРУ, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве России в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый доклад, а на заседаниях с членами Конгресса за закрытыми дверями утверждал обратное.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.