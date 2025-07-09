Le Monde: ЕК отстранила переводчицу с украинского, заподозрив в шпионаже

По сведениям издания, франко-украинскую переводчицу обвинили в декабре 2024 года в ведении записей, что строго запрещено на подобных встречах

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) отстранила переводчицу с украинского языка, присутствовавшую на встрече с участием Владимира Зеленского, из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщила газета Le Monde.

По сведениям издания, франко-украинскую переводчицу, работавшую в ЕК, обвинили в декабре 2024 года в ведении записей, что строго запрещено на подобных встречах.

Газета отмечает, что в связи с этим было начато внутреннее расследование, результаты которого переданы бельгийским властям, чтобы они решили, "являются ли установленные факты частью российской шпионской операции".

В ответ на запрос Le Monde Европейская комиссия подтвердила часть сведений. "Инцидент, связанный с ведением записей, что запрещено регламентом, действительно произошел во время встречи 19 декабря 2024 года", - пояснили в ЕК.

Как указывает газета, службу безопасности ЕК о действиях переводчицы проинформировали ее чешские коллеги. В результате у нее были изъяты материалы и оборудование, а также отозвана аккредитация и закрыт доступ в здание ЕК.

Издание отмечает, что переводчица русского происхождения также работает в НАТО и в МИД Франции и продолжает числиться в списках аккредитованных переводчиков.