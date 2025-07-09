Посольство США: хуситы похитили членов экипажа Eternity C

Команда сухогруза состояла из 21 филиппинца и одного гражданина России

ДУБАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" похитили членов экипажа греческого сухогруза Eternity C, который затонул в Красном море в результате нападения йеменских повстанцев. Об этом говорится в заявлении посольства США в Йемене.

"Хуситы похитили многих выживших членов экипажа Eternity C после того, как убили нескольких моряков, потопили судно и препятствовали спасательным операциям. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения. Хуситы продолжают демонстрировать миру, почему США признали их террористической организацией", - сообщила американская дипломатическая миссия.

Команда сухогруза состояла из 21 филиппинца и 1 гражданина России. По данным агентства Reuters, всего на борту были 25 человек, включая вооруженную охрану. По состоянию на вечер среды известно о четырех погибших. Сотрудники европейской морской миссии Aspides спасли шестерых членов экипажа. Остальные числятся пропавшими без вести.

Судно было атаковано 7 июля. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, нападавшие выпустили по корпусу Eternity C пять снарядов из гранатомета. Сухогруз получил серьезные повреждения, потерял ход и затонул в среду утром. Инцидент произошел в 51 морской миле к западу от йеменского портового города Ходейда.