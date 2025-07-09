Трамп: США крайне близки к соглашению по прекращению огня в Газе

Американский лидер добавил, что "есть очень хорошие шансы", что соглашение будет достигнуто "на этой или следующей неделе"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приблизились к заключению соглашения об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в палестинском анклаве заложников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Скажу вам, что мы очень близко подобрались к заключению сделки [по Газе], - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме. - Мы хотим прекращения огня, мира и возвращения заложников, и я полагаю, что мы к этому близки".

Американский лидер добавил, что "есть очень хорошие шансы", что соглашение будет достигнуто "на этой или следующей неделе".

6 июля радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.