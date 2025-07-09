США ввели санкции против докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям

Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Франчески Альбанезе несет ответственность в том числе за распространение неприкрытого антисемитизма и поддержку терроризма

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Как говорится в письменном заявлении главы внешнеполитического ведомства, решение о применении этих рестрикций принято им самим. Рубио утверждает, что Альбанезе несет ответственность в том числе за распространение неприкрытого антисемитизма и поддержку терроризма.