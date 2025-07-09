Зеленский попросил у Келлога оружие и системы ПВО

Владимир Зеленский отметил, что провел со спецпосланником "содержательный разговор"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский в ходе встречи со спецпосланником США Китом Келлогом в Риме в очередной раз затронул тему поставок оружия и систем ПВО Украине.

"Содержательный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. <…> Обсудили поставки оружия и усиление ПВО", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. "Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации на Украине".

2 июля газета The New York Times информировала, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Зеленский отметил, что Европа не способна заменить поставки американского оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп сообщил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении.