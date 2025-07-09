ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников

Консультации по спорным вопросам продолжаются, следует из официального заявления боевиков

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС объявило, что в ходе консультаций в Дохе согласилось освободить 10 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Консультации по спорным вопросам продолжаются, следует из официального заявления, опубликованного в Telegram-канале боевиков.

"ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить 10 заложников. Однако по ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня", - говорится в сообщении. ХАМАС обвинил Израиль, что тот якобы не проявляет необходимую гибкость в процессе переговоров, однако подчеркнул, что представители движения "продолжают работать с посредниками, чтобы преодолеть все препятствия на пути к соглашению".

В среду президент США Дональд Трамп объявил, что, по его оценке, "есть очень хорошие шансы" на достижение соглашения по Газе "на этой или следующей неделе".

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.