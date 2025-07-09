Трамп увидел угрозу в словах иранского эксперта о применении БПЛА против него

Американский лидер прокомментировал высказывания главы Института фундаментальных наук Ирана, бывшего члена парламента Мохаммада Джавада Лариджани

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посчитал потенциальной угрозой слова иранского эксперта о возможности применения небольшого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) против американского лидера.

"Да, я думаю, это угроза. На самом деле я не уверен, что это угроза. Но может и так", - сказал Трамп на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме. Такой ответ американский лидер дал на просьбу журналиста прокомментировать высказывания главы Института фундаментальных наук Ирана, бывшего члена парламента Мохаммада Джавада Лариджани.

Ранее на этой неделе Лариджани заявил в эфире иранского телевидения, что Трампу больше не следует загорать в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, поскольку для удара по американскому лидеру может быть применен небольшой беспилотник. Журнал Newsweek отметил, что Лариджани говорил об этом со смехом. Западные СМИ утверждают, что эксперт является одним из ближайших сподвижников лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Трамп, отвечая на вопрос журналиста, также заверил, что не любит загорать и давно этого не делал. "С тех пор прошло много времени. Мне тогда было примерно семь лет", - сказал президент США.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших и существенно ущерба нет. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.