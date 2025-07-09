Депутат Рады Скороход: ВСУ размещаются в объектах социальной инфраструктуры

Их все равно где-то необходимо размещать, заявила Анна Скороход

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещаются в объектах социальной инфраструктуры. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

"Относительно того, что размещают военных рядом или в объектах социальной инфраструктуры, вы поймите, что их все равно где-то необходимо размещать. И найти под них помещения очень непросто", - сказала она в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

Она добавила, что при иных условиях военных могли бы размещать иначе. "Ну если бы мы думали изначально и к этому готовились, анализировалось бы, и всем было бы не все равно на человеческие жизни, и к людям не относились бы как к статистике, конечно это бы все выносилось за город, это бы все выносилось по каким-то селам", - сказала политик.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя удар ВС РФ по конгресс-центру в Сумах, отмечал, что киевский режим использует гражданские объекты в военных целях.