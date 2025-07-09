Анна Скороход назвала подобное поведение военных недопустимым

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Украинцы жалуются на бесчинства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе на разграбление домов в прифронтовой зоне. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

"У меня огромное количество обращений <…>. Вот ко мне приходят обращения от граждан, говорят: "Смотрите, когда разрушено жилье, люди получают компенсацию. А вот у нас, например, ситуация: мы закрыли свой дом, мы его оставили полностью запечатанным, закрытым, мы уехали. Возвращаемся в свой дом, это прифронтовая территория, а он полностью разграблен, потому что там жили военные", - сказала она в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

Депутат назвала подобное поведение военных недопустимым. "Так нельзя с людьми обращаться, вы поймите, что то, что мы сеем, мы же и пожинаем", - сказала она.

О подобном поведении украинских военнослужащих сообщалось и российской стороной. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ занимались грабежами и мародерством во всех населенных пунктах Курской области.