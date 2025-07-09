Трамп на встрече с африканскими лидерами просил их ограничить время выступлений

Президент США демонстрировал явное раздражение, покачивая головой и откровенно жестикулируя с намеком на то, чтобы лидер Мавритании ускорился

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами африканских стран попросил их ограничить время выступлений.

В начале встречи Трамп произнес приветственную речь, уложившись примерно в пять минут. После этого он дал слово лидеру Мавритании Мохамеду ульд Газвани, назвав того "замечательным джентльменом".

Речь Газвани продолжалась около восьми минут, при этом под конец Трамп демонстрировал явное раздражение, покачивая головой и откровенно жестикулируя с намеком на то, чтобы лидер Мавритании ускорился. На словах Газвани о том, что он не хотел бы долго останавливаться на теме имеющихся в его стране природных ресурсах, Трамп прервал его, отметив, что "очень ценит" выступление своего мавританского коллеги.

"Наверное, нам придется двигаться несколько быстрее, у нас есть график. Было бы здорово, если бы вы могли просто представиться и назвать свою страну, спасибо", - обратился он к лидеру Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Тот выступал всего около минуты.

Помимо президентов Мавритании и Гвинеи-Бисау, во встрече приняли участие лидеры Габона, Либерии и Сенегала. Их выступления продолжались не более пяти минут.