В начале ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко призывал покончить с политическими преследованиями на Украине и отправил письмо с просьбой содействия в этом президенту США Дональду Трампу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский в письме попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника США Кита Келлога помочь в освобождении политзаключенных на Украине.

"Направил письмо президенту РБ Александру Лукашенко и спецпредставителю [президента США Дональда] Трампа по Украине и России Киту Келлогу с просьбой в содействии в освобождении украинских политических заключенных", - написал он в своем Telegram-канале.

В начале ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ныне находящийся под стражей по обвинению в госизмене, призывал покончить с политическими преследованиями на Украине и отправил письмо с просьбой содействия в этом Трампу.

В конце июня текущего года Управление верховного комиссара ООН по правам человек в своем докладе по ситуации с правами человека на Украине с декабря 2024 по май 2025 года приводило данные, что порядка 170 человек на Украине подверглись пыткам за якобы имевшее место сотрудничество с Россией.