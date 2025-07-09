Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Сахельский суд по уголовным делам и правам человека

Суд будет рассматривать дела, связанные с тяжкими преступлениями, включая военные, против человечности, акты терроризма и серьезные нарушения прав человека, сообщает информационный портал AES Info

РАБАТ, 9 июля. /ТАСС/. Страны - члены Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, официально объявили о создании Сахельского суда по уголовным делам и правам человека.

Суд будет базироваться в столице Мали - Бамако. Он будет рассматривать дела, связанные с тяжкими преступлениями, включая военные, против человечности, акты терроризма и серьезные нарушения прав человека, сообщает информационный портал AES Info.

16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Альянс государств Сахеля - региональную организацию коллективной обороны - для создания африканского пространства суверенитета в области безопасности, политики, геостратегии и экономики. В июле 2024 года альянс был преобразован в Конфедерацию государств Сахеля для углубления сотрудничества и интеграции.

Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера в последние годы ведут активную борьбу с террористическими и экстремистскими группировками. Вооруженные боевики регулярно нападают как на военных и сотрудников силовых структур, так и на мирное население.