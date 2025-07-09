Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Сахельский суд

Он будет рассматривать дела, связанные с тяжкими преступлениями, включая военные преступления, преступления против человечности, акты терроризма и серьезные нарушения прав человека

РАБАТ, 10 июля. /ТАСС/. Страны - члены Конфедерации государств Сахеля (КГС), в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, официально объявили о создании Сахельского суда по уголовным делам и правам человека.

Суд будет базироваться в столице Мали - Бамако. Он будет рассматривать дела, связанные с тяжкими преступлениями, включая военные преступления, преступления против человечности, акты терроризма и серьезные нарушения прав человека, сообщает информационный портал AES Info.

При суде в Бамако создается свое пенитенциарное заведение - тюрьма строгого режима. Кроме того, три страны КГС сформируют общую судебную базу данных и цифровую платформу для обмена информацией.

Ранее в июне 2025 года министры юстиции Буркина-Фасо, Мали и Нигера одобрили курс на ускоренную гармонизацию уголовного законодательства на пространстве КГС, в том числе в сфере терроризма, киберпреступности, отмывания денег, торговли людьми и посягательства на государственный суверенитет. Страны договорились координировать усилия для розыска и поимки лиц, причастных к совершению тяжких преступлений.

Кроме того, министры подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области разведки, борьбы с радикализмом и экстремизмом, обеспечения безопасности тюрем, управления и содержания заключенных в местах лишения свободы, в частности, осужденных за террористическую деятельность.

В интересах углубления сотрудничества и интеграции

16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Альянс государств Сахеля - региональную организацию коллективной обороны - для создания африканского пространства суверенитета в области безопасности, политики, геостратегии и экономики. В июле 2024 года альянс был преобразован в Конфедерацию государств Сахеля для углубления сотрудничества и интеграции.

Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера в последние годы ведут активную борьбу с террористическими и экстремистскими группировками. Вооруженные боевики регулярно нападают как на военных и сотрудников силовых структур, так и на мирное население.