Эксперт Коротченко: заявления Трампа о помощи Киеву носят популистский характер

По словам военного аналитика, заявление президента США о том, что он отправит Украине 10 ракет для Patriot аналогично тому, как если бы он прислал Владимиру Зеленскому один патрон с предложением покончить с собой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о продолжении военной поддержки Украины, в частности, о возможной отправке одного зенитного ракетного комплекса Patriot и ракет-перехватчиков к нему, носят полупопулистский-полувынужденный характер. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Заявления Трампа о продолжении военной поддержки Украины носят полупопулистский-полувынужденный характер. Учитывая, что глава Белого дома подвергается достаточно сильной критике как внутри США, так и в Европейском союзе и в НАТО, очевидно, что так или иначе ему надо как-то реагировать", - сказал он, добавив, что недавний разговор Трампа с Владимиром Зеленским и встреча главы киевского режима со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом требуют "соблюдения определенного ритуала".

Говоря о недавнем заявлении главы Белого дома о том, что он немедленно отправит Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, Коротченко подчеркнул, что это аналогично тому, как если бы Трамп прислал Зеленскому один патрон с предложением покончить с собой. "Только в 2026 году Пентагон намерен закупить для себя более 13 тыс. таких ракет. Зеленский получает 10 штук. Это вообще ни о чем", - обратил внимание эксперт, добавив, что нужно достаточно спокойно реагировать на эмоциональные и порой противоречивые заявления Трампа.

По словам аналитика, позиция Пентагона при этом представляется очень жесткой: не давать Украине ничего. Инициаторами такого подхода выступают шеф Пентагона Пит Хегсет и его заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби. "Они не хотят снабжать Украину вообще ничем, потому что проведенная ревизия показала истощение запасов вооружений Минобороны США, растранжиренных при Байдене, т.е. неспособность Пентагона в настоящее время полноценно решать поставленные задачи", - добавил Коротченко.

Он отметил, что важно помнить о недавнем вооруженном конфликте между Ираном и Израилем, который до сих пор "тлеет" и боевые действия могут возобновиться в любое время, поэтому встает вопрос о поставках зенитных управляемых ракет для ЗРК Patriot в первую очередь Израилю, а также для прикрытия американских военных баз в регионе Ближнего Востока.

"Поэтому Трамп на прозвучавшую от Зеленского отчаянную мольбу срочно поставить новые комплексы Patriot пока только качает головой и отвечает, что это очень-очень-очень дорого, но он будет думать", - подытожил аналитик.

О действиях России

По мнению военного аналитика, пока президент США раздумывает о продолжении поставок вооружений Украине, у российской стороны есть окно возможностей для того, чтобы уничтожить инфраструктуру, на которую опирается режим Зеленского. "В течение двух-трех недель в первую очередь уничтожить всю электрогенерацию Украины и нефтеперерабатывающие заводы", - предположил военный аналитик.

Таким образом, полагает Коротченко, Зеленский останется без электричества и топлива, в результате чего система военного управления Украины сколлапсирует и рухнет.

О поставках Украине

2 июля газета The New York Times информировала, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Зеленский отметил, что Европа не способна заменить поставки американского оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп сообщил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении.