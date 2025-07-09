Politico: Трамп введет санкции против РФ лишь при расширении его полномочий

Президент США хочет, чтобы у Конгресса не было возможности помешать, если он решит отменить ограничения

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций в отношении России лишь в том случае, если будут расширены его полномочия по отмене рестрикций. Об этом сообщила 9 июля газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Как пишет издание, законопроект в его нынешнем виде предоставляет президенту возможность "на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран". При этом американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), являющийся соавтором проекта, согласился пересмотреть его таким образом, чтобы у Трампа была возможность с разрешения Конгресса повторно отменить действие пошлин.

"Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций", - пишет Politico. По данным газеты, глава государства "готов подписать законопроект" лишь в том случае, если "у него появится больше контроля".

Трамп заявил 8 июля, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс означенного законопроекта. Этот документ представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами стали сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, окажутся сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".