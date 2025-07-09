Блогер MrBeast заявил, что готов занять место гендиректора Х

Действующий глава платформы Линда Яккарино ранее подала в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Блогер MrBeast (настоящее имя - Джеймс Стивен Дональдсон) предложил свою кандидатуру на пост нового генерального директора Х, принадлежащей Илону Маску.

"Я займу место", - написал блогер на своей странице в Х.

Ранее сообщалось, что действующий глава платформы Линда Яккарино подала в отставку. Она занимала должность генерального директора с мая 2023 года.

Маск приобрел соцсеть в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. Он обещал изменить платформу и избавиться от модерации.

Дональдсон, более известный под псевдонимом MrBeast, родился 7 мая 1998 года в штате Канзас в США. Он начал вести свой канал на платформе YouTube в 2012 году в 13 лет. На данный момент его основной канал насчитывает более 400 млн подписчиков.