ОПЕК отстранила пять ведущих организаций от освещения нефтяного семинара в Вене

Причину отказа в аккредитации в учреждении не прокомментировали

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) отстранила пять ведущих новостных организаций от освещения событий Международного нефтяного семинара в Вене. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, газеты The New York Times, Financial Times и The Wall Street Journal, а также агентства Reuters и Bloomberg не получили соответствующие аккредитации для прессы. В ОПЕК не прокомментировали причину отказа в аккредитации.

"Мы считаем, что прозрачность и свободная пресса служат интересам читателей, рынков и общественности, и мы возражаем против такого ограничения освещения событий", - приводит Bloomberg слова представителя Reuters. "Мы вновь крайне разочарованы тем, что ОПЕК не допускает журналистов, в том числе Bloomberg News, на свою конференцию", - заявил представитель Bloomberg.

9-й Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене. ТАСС выступает официальным медиапартнером мероприятия.