Куба направила в ООН новый список разыскиваемых за пособничество терроризму

Большинство этих лиц находится в США, отметила заместитель министра иностранных дел республики Хосефина Видаль Феррейро

ГАВАНА, 10 июля. /ТАСС/. Куба направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу актуализированный список лиц и организаций, которых власти карибской республики разыскивают в связи с обвинениями в пособничестве актам терроризма. Об этом сообщила на пресс-конференции в Гаване заместитель министра иностранных дел Хосефина Видаль Феррейро, передает корреспондент ТАСС.

Она обратила внимание, что большинство этих лиц находится в США, и отметила отсутствие сотрудничества Соединенных Штатов в этом вопросе. "Куба направляет генеральному секретарю ООН письмо, актуализируя национальный список лиц и организаций, в отношении которых в соответствии с резолюцией 1373 СБ ООН, международным правом и национальной правовой системой проводится уголовное расследование и которые разыскиваются кубинскими властями в связи с участием в содействии, планировании, организации, финансировании, поддержке или совершении действий, рассматриваемых как акты терроризма, осуществляемых на территории страны или в других странах", - сказала дипломат. Она пояснила, что речь идет об актуализации документа, обнародованного в декабре 2023 года.

"Сотрудничество в этом вопросе для Кубы особенно важно, принимая во внимание США, поскольку большинство лиц, чьи имена фигурируют в обновленном списке, получают убежище и защиту на территории этой страны", - отметила замглавы МИД. Она сообщила, что кубинские правоохранительные органы регулярно предоставляют информацию, включая имена и местонахождение, о лицах, которые в последние годы были причастны к содействию, финансированию и организации насильственных и терактов на острове. "Поведение американских коллег и политическая воля Госдепартамента США содействовать и координировать сотрудничество с нашими органами безопасности равны нулю", - подчеркнула она. "Безнаказанность, с которой террористические группы действуют против Кубы на территории США на протяжении более шести десятилетий, во многом является следствием бездействия, соучастия и невыполнения обязательств правительством США", - заявила дипломат.

"Парадоксальным и циничным является то, что правительство США в одностороннем порядке и без какого-либо мандата международных организаций включило Кубу в список государств - спонсоров терроризма, - подчеркнула Видаль Феррейро. - Любой беспристрастный наблюдатель может сделать вывод, какое правительство на самом деле поощряет, поддерживает и терпит терроризм, а какая страна противостоит ему и борется с ним, будучи жертвой этого бедствия уже более шести десятилетий".