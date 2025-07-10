Лула да Силва созвал экстренное заседание правительства после заявлений Трампа

В Бразилиа всерьез рассматривают возможность введения зеркальных мер после публикации президентом США письма, анонсирующего установление тарифов на бразильские товары

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созвал экстренное заседание своей администрации для обсуждения ответных мер на пошлины США в размере 50%, которые Белый дом намерен ввести с 1 августа.

Как сообщает телеканал CNN Brasil, глава государства вызвал вице-президента Жералду Алкмина, министра финансов Фернанду Аддада и главу МИД Мауро Виэйру. В Бразилиа всерьез рассматривают возможность введения зеркальных мер после публикации президентом США Дональдом Трампом письма, анонсирующего установление тарифов на бразильские товары.

Ранее Лула да Силва уже заявил, что Бразилия ответит на американские пошлины на основе закона о взаимных мерах в экономике. Закон принят в апреле и включает "критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности".