Эксперт Су Сяохуэй: США по-прежнему считают Китай своим главным конкурентом

Вашингтон пытается сдержать Пекин любыми средствами, сказала заместитель директора отдела американистики Китайского института международных исследований

ШАНХАЙ, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Соединенные Штаты продолжат курс на сдерживание Китая, который они считают главным стратегическим вызовом, несмотря на примирительный тон американского президента Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразила заместитель директора отдела американистики Китайского института международных исследований Су Сяохуэй.

"Соединенные Штаты по-прежнему считают Китай своим главным стратегическим конкурентом и пытаются сдержать его любыми средствами", - сказала Су Сяохуэй, комментируя слова Трампа об улучшении китайско-американских отношений.

При этом действия Вашингтона, в том числе развязывание тарифной войны против Пекина, постоянно вызывает серьезную реакцию внутри США. "Поэтому, что касается нынешних торгово-экономических отношений двух стран, Соединенные Штаты не отказались от принуждения, но, очевидно, стремятся поскорее его свернуть".

По словам эксперта, тарифная политика Трампа оказала влияние на США. Многие американские компании считают, что тарифная война нанесла им огромный ущерб, доверие потребителей к ним снизилось, и экономика США рискует столкнуться со стагфляцией, сказала Су Сяохуэй.

Некоторые компании США столкнулись с дилеммой: с одной стороны, под давлением пошлин они вынуждены рассматривать возможность переноса цепочек производства и поставок, но в то же время такие действия сами по себе означают огромные издержки и высокие цены, отметила она.

8 июля Трамп на заседании своего кабинета министров в Белом доме заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем улучшились в последнее время и Пекин справедливо действует по отношению к Вашингтону в сфере торговли.