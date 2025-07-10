Вьетнам пригласил армии пяти стран, в том числе России, на военный парад

Мероприятие посвящено 80-летию Августовской революции и Национальному дню 2 сентября, сообщил заместитель министра национальной обороны страны Хоанг Суан Чиен

ХАНОЙ, 10 июля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Вьетнама пригласило вооруженные силы пяти стран, в том числе России, принять участие в военном параде по случаю Национального дня 2 сентября. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны, генерал-полковник Хоанг Суан Чиен на совещании по подготовке мероприятий в рамках празднования 80-летия Августовской революции и Национального дня, пишет Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг направил приглашения министерствам обороны восьми стран - России, Китая, Лаоса, Камбоджи, Кубы, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана - принять участие в торжественной церемонии, посвященной 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября. Одновременно пять стран - Россия, Китай, Лаос, Камбоджа и Белоруссия - были приглашены направить воинские подразделения для участия в военном параде в Ханое, отмечает ВИА.

На сегодняшний день Куба уже официально ответила на приглашение, сообщив, что министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера примет участие в торжественной церемонии в Ханое. Лаос и Камбоджа также выразили поддержку инициативе и сообщили о готовности направить свои подразделения для участия в параде.