Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в Газе

В южной части анклава погиб 25-летний старший сержант Абрахам Азулай из состава инженерного подразделения

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военнослужащего в ходе боевых действий против подразделений радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее информации, 25-летний старший сержант Абрахам Азулай из состава инженерного подразделения погиб в ходе боевых действий в южной части Газы. С учетом этих данных количество израильских военных, убитых за время нового витка ближневосточного конфликта, достигло 889.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. 18 мая этого года ЦАХАЛ объявил о начале боевых действий в северных и южных районах сектора в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона".