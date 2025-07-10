Траты Латвии на поддержку Киева превысили €890 млн

Министр экономики страны Виктор Влайнис призвал действовать для того, чтобы "другие страны понимали необходимость предоставления Украине всей необходимой помощи"

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Власти Латвии потратили более 890 млн евро на поддержку Украины, что составляет около 0,7% ВВП балтийской республики. Об этом заявил министр экономики страны Виктор Влайнис.

"Мы также должны способствовать тому, чтобы другие страны понимали необходимость предоставления Украине всей необходимой помощи для восстановления государства", - приводит его слова портал Delfi.

В апреле портал сообщил, что жители Латвии делают все меньше пожертвований в поддержку Украины и украинских беженцев, доля латвийцев, не оказывающих Киеву никакой помощи, увеличивается.