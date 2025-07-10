Telegraph: Трамп хочет сделать Бессента "секретным оружием" против России

По мнению издания, глава американского Минфина является ключевым советником президента США, который якобы может оставить Владимира Путина "беззащитным"

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует использовать главу Минфина Скотта Бессента как "секретное оружие" против экономики России. С таким заявлением выступила британская газета The Telegraph.

По ее мнению, Бессент является ключевым советником Трампа, который якобы может оставить президента РФ Владимира Путина "беззащитным", в то время как Трамп меняет стратегию в отношении России "с пряника на кнут".

Называя Бессента "революционером и нестандартным мыслителем", The Telegraph считает, что он может сыграть важную роль в увеличении экономического давления на Россию подобно тому, как помогал Трампу в ходе торговой войны с Китаем.

При этом, как отмечает газета, президент США вряд ли действительно готов атаковать Москву военным путем или имеет возможность и желание "снабжать украинцев в бесконечной войне на истощение", так как Путин продолжает придерживаться своей твердой линии в отношении украинского конфликта.

8 июля Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс законопроекта, предусматривающего введение новых санкций против России. Он был представлен в начале апреля двухпартийной группой членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.