Индонезия не намерена выходить из БРИКС из-за угрозы тарифами со стороны США

Министр госсекретариата республики Прасетио Хади сообщил, что обещанные президентом США Дональдом Трампом пошлины - одно из последствий вступления в объединение

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Индонезия останется в составе БРИКС, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 10% против любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику объединения. Об этом заявил министр госсекретариата республики Прасетио Хади.

"Мы рассматриваем это (угрозы Вашингтона - прим. ТАСС) как одно из последствий вступления в БРИКС, и нам придется с этим столкнуться", - приводит его слова газета Jakarta Globe.

Ранее Трамп заявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин для стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Помимо этого американский лидер разослал письма главам ряда государств, в том числе Индонезии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа. Тарифы на индонезийские товары составят 32%.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.