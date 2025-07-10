Евродепутат Пиперя пообещал "еще несколько" голосований о доверии Фон дер Ляйен

По словам румынского политика, его инициатива "открыла ящик Пандоры" и показала, что процесс отстранения главы ЕК возможен

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен ждет "еще несколько" голосований по вынесению вотума недоверия в случае провала голосования 10 июля. Об этом в комментарии европейскому изданию Politico заявил румынский евродепутат Георге Пиперя.

По словам депутата, его инициатива "открыла ящик Пандоры" и показала, что процесс отстранения главы ЕК "возможен". Он добавил, что голосование по вотуму недоверия " полезно для демократии" в ЕС.

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, крупнейшей фракции в Европарламенте, в которую входит и сама фон дер Ляйен, раскритиковал проведение голосования, обвинив "крайне правых и друзей [президента РФ Владимира] Путина" в "дестабилизации ЕС".

Голосование по вотуму недоверия главе ЕК, которое инициировал Пиперя, пройдет в конце сессии Европарламента 10 июля. Поводом для голосования в первую очередь послужили выдвинутые против нее обвинения в закупке Евросоюзом не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии.

По оценке европейского издания Politico, хотя голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен "носит символический характер", это "подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов". Издание подчеркивает, что, если вотум недоверия все же будет вынесен, "это приведет к отставке всей ЕК и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров".

Прецедент с отставкой ЕК в полном составе из-за обвинений в коррупции уже был в истории Евросоюза. 15 марта 1999 года разом уволилась вся комиссия люксембуржца Жака Сантера, что вызвало мощный политический кризис в Брюсселе.