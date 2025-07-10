Обозреватель Мортимер: влияние ЕС на международной арене все менее значимо

Гэвин Мортимер заявил, что голосование по вотуму недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен свидетельствует о нарастающем недовольстве в Европейском парламенте ее руководством

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен свидетельствует о нарастающем недовольстве в Европейском парламенте ее руководством. В экономическом, военном и дипломатическом плане ЕС находится в плачевном состоянии, считает обозреватель британского журнала The Spectator Гэвин Мортимер.

"Пока председатель Еврокомиссии пытается представить вотум недоверия ей как подпитываемый "теориями заговора" <...>, не заблуждайтесь: этот провал нанес серьезный ущерб ее авторитету руководителя, возможно, непоправимый", - пишет он, добавив, что голос ЕС "на международной арене становится все менее значимым, несмотря на громкие заявления таких политиков, как [президент Франции] Эмманюэль Макрон и [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц".

Вместе с этим, считает Мортимер, у голосования в ЕП "очень мало шансов на успех", так как две крупнейшие политические группы - Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов - наверняка поддержат фон дер Ляйен.

Поводом для голосования в Европарламенте по вопросу о доверии главе ЕК послужили в первую очередь выдвинутые против нее обвинения в закупке Евросоюзом не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии.