Депутат Рады Железняк: смену правительства на Украине отложили до августа

Срок сместился, потому что команда Зеленского "чисто физически" не успевает согласовать список нового кабмина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского решил отложить перестановки в кабмине с июля на середину августа. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Замена кабмина откладывается. Внимание, откладывается - это означает, что вся идея остается в силе. Просто берут на подготовку дополнительную пленарную неделю, а это будет уже не с 15 июля, а с 19 августа", - сообщил он в своем Telegram-канале. "Подчеркиваю, это не то чтобы отказались заменить Шмыгаля, нет, он уже сидит на чемоданах. Как сообщают много источников, он уже предупредил внутри свою команду, чтобы они постепенно собирались на выход", - добавил депутат.

По его словам, сроки откладываются, потому что команда Зеленского "чисто физически" не успевает согласовать весь список нового состава правительства и определить стратегию коммуникации по этому решению, а также "начинает немного догадываться", что провести реальное обновление не удается. "Кастинг продолжается, по некоторым министрам еще идут дискуссии", - отметил он. При этом Железняк заявил, что не всем в офисе Зеленского нравится перенос сроков, поэтому не исключает, что могут быть попытки это "переиграть".

С июня на Украине активно распространяется информация о том, что офис Зеленского планирует отправить в отставку премьер-министра Шмыгаля, назначив вместо него первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлию Свириденко. Украинские СМИ называют ее человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Вначале Зеленский попытался опровергнуть слухи об отставке главы правительства, но позже сам анонсировал кадровые перестановки в стране, в том числе в дипломатическом корпусе.