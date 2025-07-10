В Киеве признали, что по столице и областям Украины нанесли массированный удар

По словам Владимира Зеленского, налет с применением более 400 дронов и ракет длился почти 10 часов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Киев и ряд областей Украины подверглись массированному удару с воздуха. С таким признанием выступил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, налет "длился почти 10 часов". "Главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области", - написал Зеленский. По его словам, в ударах было применено более 400 дронов и ракет.

Ранее украинские СМИ сообщили, что небо над Киевом затянуло смогом после серии взрывов и нескольких пожаров, зафиксировано загрязнение воздуха.

В ночь на четверг неоднократно поступали сообщения о взрывах в Киеве. Также сообщалось о взрывах в Черкассах.