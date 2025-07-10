Фон дер Ляйен не верит, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень

Глава ЕК добавила, что Брюссель все еще ведет переговоры с Вашингтоном о полном отказе от торговых тарифов

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Евросоюз не верит, что его отношения с США когда-нибудь вернутся на уровень, существовавший до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на промышленном форуме в Риме.

"Мы не наивны, и мы не думаем, что наши отношения с США вернуться на тот уровень, где они были раньше", - сказала фон дер Ляйен. Она добавила, что ЕС все еще продолжает вести переговоры с США о полном отказе от торговых тарифов, но не выразила по этому поводу никакого оптимизма.

Торговать не с Америкой

Она подчеркнула, что 80% торговли Евросоюза приходится "не на США", и сообщила, что Евросоюза сейчас форсирует эти отношения, стремясь как можно быстрее закрепить их, подписывая соглашения о свободной торговле с различными государствами мира.

Фон дер Ляйен повторила тезис, что "свободная торговля" - это якобы "благо для обоих участников", тогда как весь исторический опыт межгосударственной торговли, особенно последних 50 лет, свидетельствует об обратном: свободная торговля способствует обогащению более сильной экономики и обнищанию более слабой. Ярким примером тому стало подписанное в 2016 году Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

"Слабая" промышленность США

Фон дер Ляйен также решила сравнить промышленный потенциал ЕС и США по объему добавленной стоимости и сделала вывод, что в Европе ситуация лучше.

По ее словам, европейская промышленность "составляет 16% от всей производимой в Европе добавленной стоимости". "Долгое время считалось, что развитые экономики полностью откажутся от промышленности и уйдут в сферу услуг. К счастью, Европа ушла по этому пути не так далеко, как например США, где этот показатель составляет 11%", - сказала она, не уточняя, что рынки услуг в ЕС и США, где базируются, в частности, крупнейшие мировые цифровые компании, несопоставимы по своим объемам.

Восстановление европейской промышленности стало главным приоритетом Еврокомиссии с 2024 года, когда Брюссель начал раскручивать процесс милитаризации европейской экономики.

Фон дер Ляйен также отметила, что 20% всей европейской промышленной продукции идут на экспорт, причем значительная часть экспорта ЕС остается в Европе, уходя в не входящие в ЕС Великобританию, Швейцарию, Норвегию. Она намекнула, что страны ЕС должны главным образом торговать с идеологически близкими партнерами, ограничивая взаимодействие с "враждебными" Россией, Китаем, а также с США, которые угрожают Европе введением новых таможенных пошлин.

Обещания фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен пообещала промышленникам снизить количество бюрократических ограничений, ранее введенных Еврокомиссией, в том числе в рамках сложных экологических требований. Она пообещала освободить от климатических требований до 90% малых и средних предприятий Европы, на которые "в сумме приходится менее 1% всех выбросов".

Она также пообещала европейской промышленности "массированные инвестиции на уровне 800 млрд евро в год", которые будут обеспечиваться главным образом за счет широких заимствований. По ее словам, отдельный "фонд повышения конкурентоспособности" будет включен в следующий семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы, который будет направлен на поддержку новых предприятий в сфере цифровых технологий, зеленой энергетики, в оборонном секторе.