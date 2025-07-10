УКГВ ООН: запасы топлива в секторе Газа практически полностью иссякли

В Управлении отметили, что на новые поставки в анклав продолжают действовать жесткие ограничения

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Запасы топлива для работы электрогенераторов и транспортных средств в секторе Газа практически полностью исчерпаны, из-за чего функционирование критически важных объектов и выполнение гуманитарных операций может остановиться в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Доступные запасы топлива для гуманитарных операций в секторе Газа практически исчерпаны, а важнейшие службы уже начали закрываться. Вся гуманитарная помощь может остановиться очень скоро, если поставки топлива немедленно не возобновятся", - заявили в пресс-службе газете The Washington Post.

Представитель УКГВ отметил, что на новые поставки топлива в Газу продолжают действовать жесткие ограничения, введенные израильскими властями, которые аргументируют свои действия необходимостью не допустить попадания топлива и гуманитарной помощи к участникам радикального палестинского движения ХАМАС. Структуры ООН в Газе осуществляют строгое нормирование остающихся запасов топлива, отдавая приоритет в первую очередь больницам и объектам водоснабжения. С учетом действий Израиля по перемещению населения Газы на юг анклава специалисты ООН также пытаются перевезти топливо в этот район. Зачастую запросы на транспортировку топлива отклоняются израильской стороной, сама перевозка осуществляется в сложных и опасных условиях, фиксируются отдельные случаи разграбления запасов.

В УКГВ отметили высокие риски остановки работы учреждений здравоохранения в ближайшее время, если ситуацию с топливом не удастся решить. О возможном прекращении работы сообщили руководители крупнейших действующих больниц "Аш-Шифа" и "Аль-Акса". Машины скорой помощи простаивают из-за нехватки топлива. Также есть проблемы с работой транспорта коммунальных служб, не удается организовывать вывоз мусора, что ведет к росту антисанитарии. Работающие в Газе гуманитарные организации отмечают, что за последние недели в анклаве резко выросла заболеваемость менингитом среди детей.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как сообщили в понедельник источники телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. По информации агентства Reuters, отказ Израиля обеспечить беспрепятственную и безопасную доставку гуманитарной помощи в Газу является основным проблемным вопросом на переговорах.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.