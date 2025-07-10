Пашинян и Алиев проводят встречу один на один

До контактов в таком формате консультации с участием делегаций продолжались почти два часа

АБУ-ДАБИ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу в формате "тет-а-тет" после переговоров с участием делегаций. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к организации диалога.

До контактов в формате "один на один" консультации с участием делегаций продолжались почти два часа.

По словам собеседника агентства, основной темой встречи является разрешение противоречий вокруг мирного договора с тем, чтобы выйти на его подписание до конца года.

МИД Армении 13 марта сообщил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами и что Ереван готов обсудить предложения по поводу места и даты подписания документа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что заключение соглашения возможно при выполнении ряда условий, включая прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку.

В Ереване неоднократно отвергали такие обвинения со стороны Баку. При этом Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер". Пашинян также выражал готовность обсуждать роспуск Минской группы ОБСЕ, сопредседателями в которой являются Россия, США и Франция. Однако он не уточнял, готова ли Армения дать согласие на роспуск Минской группы после или до подписания мирного соглашения с Азербайджаном.