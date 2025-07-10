Defence News: ввод в строй авианосца ВМС США John F. Kennedy отложили на два года

Это связано с проблемами с его оборудованием электромагнитными подъемниками для оружия, указал портал

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Ввод в строй авианосца ВМС США John F. Kennedy отложен еще почти на два года прежде всего из-за проблем с его оборудованием электромагнитными подъемниками для оружия. Об этом сообщил портал Defence News со ссылкой на соответствующие документы.

По его данным, сдача второго из серии Ford авианосного корабля была запланирована на июль после года отсрочки. Теперь она перенесена на март 2027 года.

Подобная участь ожидает, по сведениям портала, и следующий авианосец этой серии Enterprise, сооружение которого планировалось завершить в сентябре 2029 года. В соответствии с бюджетными документами "вследствие задержек с доставкой материалов и сбоев в работе отрасли/цепочек поставок" его сдача запланирована на июль 2030 года.

Как заявил ранее в подкомитете по обороне Сената Конгресса США и.о. начальника военно-морских операций адмирал Джеймс Килби, американские ВМС сталкивается с задержками в получении "кораблей любого класса" по крайней мере на годы.