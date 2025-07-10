Йеменские хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Атака была совершена с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", указал представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС) с использованием баллистической ракеты "Зульфикар". Операция достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Ранее в четверг израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля. Как утверждает Сариа, сирены воздушной тревоги звучали в "более чем 300 израильских городах и населенных пунктах", вынудив жителей страны направиться в укрытия. По его словам, работа аэропорта Бен-Гурион была приостановлена в результате атаки.